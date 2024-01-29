В Москве ожидаются небольшой снег и до 4 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 4 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.