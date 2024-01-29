В трех районах Сахалина объявили лавинную опасность

Она действует в Холмском, Невельском и Смирныховском городских округах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Синоптики объявили лавинную опасность на 30-31 января на территории трех городских округов Сахалина, сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"30-31 января 2024 года - лавиноопасно на территории муниципальных образований: "Холмский городской округ", "Невельский городской округ", "Смирныховский городской округ", - уточнили в управлении.

По информации синоптиков, на остальной территории Сахалина нелавиноопасно, но возможен вход одиночных лавин.