В Москве выберут новые ароматы для общественного транспорта

Проголосовать за понравившийся аромат можно на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Москвичам до 5 февраля предлагается выбрать новые ароматы для столичного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Пассажиры до 5 февраля могут познакомиться с разработанными парфюмерами ароматами и проголосовать за понравившийся на стойке "Живое общение" на станции метро "Курская" Московского метрополитена. Ароматы выберут для пересадочного узла "Деловой центр", эскалаторной галереи на Воробьевых горах, автовокзалов "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота". Выбрать можно будет из 10 парфюмерных композиций: "Экзотические фрукты и ягоды", "Сладкий персик", "Аромат тонка", "Белый пион", "Свежая сирень", "Имбирь и корица", "Жасмин и ваниль", "Зеленый чай", "Свежая трава", "Зимний лес".

По результатам опроса в этих местах будут размещены небольшие устройства, распыляющие ароматы. Уточняется, что устройства безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов.

В октябре 2023 года москвичи выбрали аромат зеленого чая для поездов Филевской линии столичного метро. А впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году.