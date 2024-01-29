В Союзе театральных деятелей выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Новикова

Худрука Театра имени В. Ф. Комиссаржевской назвали мудрым и талантливым человеком

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова, назвав его истинным театральным лидером, мудрым и талантливым человеком, сообщается на сайте организации.

Новиков умер 28 января в возрасте 80 лет.

"Виктор Абрамович Новиков был истинным театральным лидером, бесконечно преданным театру, верным своему делу", - говорится в сообщении Центрального аппарата СТД РФ.

В союзе отметили, что Новиков для них был не только худруком Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, но и коллегой: многие годы он входил в состав секретариата СТД. "Мы все помним, как было важно его участие в работе СТД. Он был талантливым, мудрым, доброжелательным человеком, и мы понимаем, какое выпало нам счастье общаться с ним", - написали коллеги.