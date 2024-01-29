В Забайкалье ищут авиакомпанию для выполнения 10 внутрирегиональных рейсов

Из-за отказа "Аэросервиса" продлевать договор приостановлены перевозки в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края ищет новую авиакомпанию, которая смогла бы выполнять рейсы внутри региона по 10 социально значимым маршрутам. Предыдущая авиакомпания "Аэросервис" отказалась заключать новый договор из-за несогласия с тарифами, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

"ООО "Аэросервис" не заключило договор на транспортное обслуживание населения в авиационном сообщении на местных авиалиниях в связи с несогласием на рассчитанные РСТ Забайкальского края тарифы. В настоящее время объявлен конкурс на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края. Письма с предложением направлены в восемь авиакомпаний", - сказали в пресс-службе.

Из-за отказа "Аэросервиса" продлевать договор приостановлены перевозки по 10 маршрутам в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края: Газимурский Завод, Краснокаменск, Красный Чикой, Красный Яр, Кыра, Менза, Тунгокочен, Усть-Каренга, Усугли, Юмурчен. Сейчас в Забайкалье действуют перелеты только по одному внутреннему маршруту Чита - Чара - Чита. Рейс выполняет авиакомпания "Ангара".

"Внутрирегиональные авиаперевозки выполняются по специальному тарифу, который позволяет жителям края покупать билеты по доступной цене, при этом часть стоимости перелета компенсируется государством. Авиакомпанию "Аэросервис" не устраивает сумма субсидии, которая покрывает выпадающую стоимость билета", - пояснили в Минстрое.

С 22 января Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку из-за приостановления региональных перелетов по Забайкальскому краю. В 2023 году регулярные рейсы по социально значимым маршрутам в регионе приостанавливались на несколько месяцев из-за проблем со взлетно-посадочными полосами. Их обсаживанием занималась авиакомпания "Аэросервис", но также отказалась от продления договоров из-за сложного финансового положения.