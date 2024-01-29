В Казахстане открыли представительство Российского химико-технологического университета

Как сообщили в посольстве РФ в республике, это первый в СНГ проект сетевого кампуса по совместной образовательной программе в формате "2+1+1" по специальности "Химическая инженерия и процессы"

АЛМА-АТА, 29 января. /ТАСС/. Представительство Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылось на юге Казахстана в городе Таразе. Об этом сообщили в посольстве России в республике.

"На базе Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати состоялось открытие представительства Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева", - сообщила пресс-служба диппредставительства, напомнив, что в 2023 году соответствующее трехстороннее соглашение было подписано между университетом имени Дулати, Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева и компанией "Казфосфат" - крупным холдингом в области производства фосфорсодержащих удобрений.

"Это первый в СНГ проект сетевого кампуса по совместной образовательной программе в формате "2+1+1" по специальности "Химическая инженерия и процессы", - пояснили в посольстве. По данным пресс-службы, проект предполагает два года обучения в университете имени Дулати, третий курс в РХТУ в Москве и четвертый - непосредственно на заводе "Казфосфат".

В Казахстане ранее были образованы филиалы семи российских вузов - Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Челябинского государственного университета, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, Московского авиационного института "Восход".