В Хакасии в третий раз подряд продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 19:00 30 января

ТАСС, 29 января. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", продлили в Абакане и Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении Минприроды республики.

"Режим "черного неба" в Абакане и Черногорске продлен еще на сутки. По информации Хакасгидромета, с 19:00 29 января до 19:00 30 января 2024 года на территории городов Абакана и Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Режим был введен в Абакане и Черногорске с 19:00 (15:00 мск) 25 января на сутки до 26 января. Впоследствии он продлевался два раза: до 28 и 29 января.

В ведомстве напомнили, что при объявлении режима предприятия должны снижать выбросы. Администрация Минусинска (Красноярский край) сообщила, что в городе с 19:00 (15:00 мск) 29 января на сутки вводится режим НМУ.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух"). Минусинск находится в 17 км от Абакана, там размещена угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе есть печное отопление.