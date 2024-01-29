В Подмосковье открыли прием заявок на премию губернатора для молодых ученых

По итогу конкурса будут определены 15 лауреатов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Конкурсный отбор на соискание премии губернатора в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов открыт в Московской области. По итогу конкурса будут определены 15 лауреатов, каждый из которых получит премию в размере 700 тыс. рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В Подмосковье открыт конкурсный отбор на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Прием заявок продлится до 28 марта. <…> В этом году в результате конкурсного отбора будут определены 15 лауреатов премии, размер каждой премии составит 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что премия губернатора присуждается за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники, а также за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.

"Премия губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов вручается ежегодно на протяжении уже 12 лет. За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.