Собянин: станция метро Москвы "Генерала Тюленева" находится в высокой степени готовности

Мэр Москвы отметил, что в пешей доступности будут находиться около 60 тыс. жителей, они получат транспортную доступность до Большой кольцевой линии и МЦК

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности, после открытия она будет в пешей доступности у 60 тыс. жителей. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра станции.

"Станция "Генерала Тюленева" - это станция строящейся Троицкой линии метро. В целом ветка должна быть запущена в конце этого года, по крайней мере, все основные строительные работы будут завершены. Здесь, на "Генерала Тюленева", высокая готовность станции, уже идут отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована жителями, в пешей доступности будут находиться около 60 тыс. жителей, они получат, конечно, совсем другую транспортную доступность - и до Большой кольцевой линии, и до МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ТАСС)", - сказал Собянин.

Как уточнил гендиректор компании-подрядчика "УРСТ" Сергей Григоркевич, степень строительной готовности станции составляет сейчас 68%, работы ведут 560 человек. Срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строящаяся станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан.

Ожидается, что открытие станции улучшит транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тыс. человек. Кроме того, ввод станции "Генерала Тюленева" снизит нагрузку на станции метро "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии - до 14% и "Тропарево" Сокольнической линии - до 24%, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. Прогнозный пассажиропоток станции на вход составляет 20,9 тыс. пассажиров в рабочий день.

Добавляется, что это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем, который обеспечит выход к улицам Теплый Стан и Генерала Тюленева, жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта. Она носит имя Героя Советского Союза генерала армии Ивана Владимировича Тюленева, который начал военную службу в Первую мировую войну, не раз проявлял отвагу в бою и стал полным Георгиевским кавалером, поэтому основной темой архитектурного оформления станции стала Георгиевская лента. Так, одна путевая стена будет облицована разноформатными треугольными панелями разных оттенков оранжевого, что создаст эффект мозаики, черные полосы вдоль стены и колонны платформы создадут сходство с орденской лентой. Над эскалатором планируется разместить панно из перфорированного алюминиевого листа с изображением Тюленева.