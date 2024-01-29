В Иркутске за отказ отправить посылки в зону СВО уволили начальника отделения почты

По информации городского реготделения "Народного фронта", родственники мобилизованных привезли коробки с гуманитарной помощью в почтовое отделение, но оператор отказался их оформить

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Начальник отделения почты в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска уволен за отказ сотрудника оформить посылки с гуманитарной помощью бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Иркутского реготделения "Народного фронта".

Инцидент произошел в середине января. Родственники мобилизованных собрали гуманитарную помощь и привезли коробки в почтовое отделение для отправки в зону СВО, и там столкнулись с отказом оператора их оформить. "Об инциденте родные бойцов сообщили в "Народный фронт". После нашего обращения была проведена служебная проверка. Факт отказа подтвердился, руководство УФПС Иркутской области считает поступок оператора недопустимым, начальника почтового отделения уволили", - говорится в сообщении.

По данным организации, в отделении на момент прибытия туда родственников бойцов с коробками было три сотрудника почты, а других посетителей не было. Оформить нужно было 15 небольших коробок с окопными свечами. "Сотрудница ответила, что не намерена заниматься полдня нашими посылками, и помещение их отделения не предназначено для этого", - сообщили в отделении "Народного фронта" со ссылкой на родственников. В итоге посылки были отправлены через другое почтовое отделение.