В здании Госдумы открылась выставка к 80-летию Курчатовского института

Экспозиция содержит макеты научных установок и стенды с информацией об этапах развития института

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная 80-летней истории Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт", открылась в здании Государственной думы, передает корреспондент ТАСС.

НИЦ "Курчатовский институт" отметил 80-летие в 2023 году. Помимо этого, в России прошли мероприятия, посвященные 120-летию академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Экспозиция, представленная в Госдуме, содержит макеты научных установок и стенды с информацией об этапах развития института.

"Работа Курчатовского института - замечательный пример государственной пассионарности, благодаря которой формируются жизненно важные для страны магистральные направления прорывного научно-технологического развития. Так, создание сети установок класса "мегасайенс" является не просто важнейшей инфраструктурной задачей фундаментальной науки, но и основой территориального развития страны", - сказал глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев ("Справедливая Россия - За правду") на открытии экспозиции.

Он также отметил важную роль нынешнего руководства института в сохранении и развитии научных традиций, заложенных академиком Игорем Курчатовым и другими выдающимися советскими учеными.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в свою очередь сказал о ключевом значении решения руководства страны в 1940-хх годах о выборе "правильных стратегических приоритетов", которые в том числе предполагали развитие ядерных технологий и оружия.

"[Это] спасло нас от уничтожения тогда, <…> и сегодня мы с вами живем в суверенном государстве только потому, что почти 80 лет назад были приняты правильные стратегические решения и появились люди, которые эти решения воплотили в жизнь", - заключил Ковальчук.