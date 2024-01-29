Прощание с Виктором Новиковым пройдет 1 февраля

Худрука Театра имени В. Ф. Комиссаржевской похоронят на Преображенском еврейском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Церемония прощания с художественным руководителем Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктором Новиковым пройдет в театре 1 февраля. Его похоронят на Преображенском еврейском кладбище, сообщается на странице театра во "ВКонтакте".

Новиков умер 28 января на 81-м году жизни.

"Прощание с художественным руководителем Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктором Новиковым пройдет в четверг, 1 февраля, с 11:00 в помещении театра. Похороны на Преображенском еврейском кладбище (Проспект Александровской Фермы, д. 14)", - сказано в сообщении.