ТАСС и Дипакадемия МИД вместе займутся подготовкой специалистов в области внешней политики

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась в стенах штаб-квартиры агентства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и Дипломатическая академия МИД РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны займутся организацией экспертно-аналитических мероприятий по международной повестке и будут совместно готовить специалистов по внешнеполитическому профилю. Подписи под документом поставили генеральный директор агентства Андрей Кондрашов и ректор вуза Александр Яковенко.

Торжественная церемония подписания состоялась в стенах штаб-квартиры ТАСС. Согласно тексту соглашения, список приоритетных направлений сотрудничества включает "организацию совместных информационно-аналитических мероприятий, отражающих актуальную международную повестку", а также "разработку совместных планов и внедрение современных методов подготовки специалистов в области внешней политики, международных отношений, международного права, международных экономических отношений, политологии и других областей".

Кроме этого, ТАСС продолжит развивать партнерство с вузом в проведении производственных практик и стажировок для студентов с целью предоставления практического опыта работы в медиасфере. Со своей стороны, Дипломатическая академия также намерена способствовать повышению квалификации работников информационного агентства и готовить молодых специалистов, планирующих строить карьеру в ТАСС.