На выставке в Петербурге представили дневник главного блокадного врача

Основой сюжета выставки "За Ленинград" стали документальные фильмы - "Великая победа под Ленинградом" и "Ленинград в борьбе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. В Петербурге открылась выставка "За Ленинград", на которой посетители смогут увидеть редкий экспонат - дневник главного врача Ленинграда Меера Месселя, рассказал начальник экспозиционно-выставочного отдела Исторического парка "Россия - моя история" Роман Залесов.

"Из интересных документов, которые не так широко публиковались, на нашей выставке представлен отчет главного руководителя скорой помощи Меера Месселя. Достаточно длительное время он возглавлял городскую Ленинградскую скорую помощь и не только ее. В блокаду он еще руководил медицинской санитарной службой МПВО и скорой помощью Дороги жизни. Несколько лет назад при проведении ремонта здания городской скорой помощи был обнаружен его дневник. Это достаточно редкий и интересный документ, с которым можно познакомиться на выставке: увидеть страницы с воспоминаниями, а так же услышать их в озвучке профессиональных актеров", - рассказал ТАСС Залесов.

Основой сюжета выставки "За Ленинград", которая открылась в музейно-выставочном центре "Россия - моя история", стали документальные фильмы - "Великая победа под Ленинградом" (1944) и "Ленинград в борьбе" (1942). В дополнение к главной теме посетителей всю выставку сопровождает вымышленная история игрушки, пережившей блокаду и всю войну. По словам Романа Залесова, игрушка была сшита по оригинальным выкройкам 1930-х годов. Она встречается почти в каждой локации, где является главным героем отдельной видеоистории. Реальные воспоминания участников Ленинградской битвы - солдат и офицеров Красной Армии, медиков, бойцов МПВО, жителей блокадного города помогут посетителям соприкоснуться с событиями самой ожесточенной и продолжительной битвы в истории Великой Отечественной войны.

Выставка "За Ленинград" представлена в 17 самостоятельных инсталляциях.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады.