Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в реестр нежелательных организаций

Также в список попали германские Freies Russland Berlin e.V. и Freies Russland NRW e.V.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую организацию GlobalGiving Foundation Inc. ("Фонд глобальной помощи"). Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Также в список попали германские Freies Russland Berlin e.V. ("Свободная Россия Берлин") и Freies Russland NRW e.V. ("Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия").

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.