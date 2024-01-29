Визовый центр КНР в Москве не будет оформлять визы в празднование китайского Нового года

Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге будет закрыт с 10 по 18 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Китайский визовый сервисный центр в Москве не будет принимать заявления на оформление визы и выдавать паспорта в период с 12 по 16 февраля в связи с нерабочими днями по случаю празднования китайского Нового года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

"Доводим до вашего сведения, что в связи с нерабочими днями по случаю празднования китайского Нового года Китайский визовый сервисный центр в г. Москве не будет принимать заявления на оформление визы и выдавать паспорта в период с 12 по 16 февраля 2024 г., также приостанавливаются консультации по телефону и почте", - указано в сообщении.

Уточняется также, что китайский визовый центр в Санкт-Петербурге будет закрыт в период с 10 по 18 февраля. С подробным графиком дат получения документов можно ознакомиться на сайте китайского визового центра.