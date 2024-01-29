Жители КБР выбрали около 30 общественных территорий для благоустройства в 2024 году

Голосование проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Более 75 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) выбрали 8 общественных пространств для благоустройства в 2024 году, дополнительно по нацпроекту "Жилье и городская среда" отремонтируют еще 19 таких проектов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В Кабардино-Балкарии около 75 тыс. человек приняли участие в голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. Для благоустройства в этом году выбрали восемь общественных пространств - в их числе скверы, пешеходные зоны, площади и аллеи. Дополнительно в рамках проекта будут благоустроены еще 19 территорий, которые появятся в столице и муниципалитетах республики", - говорится в сообщении.

Голосование проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В отбор были включены 19 объектов в восьми населенных пунктах республики. Выбранные пространства располагаются в Нальчике, Баксане, Прохладном и Тырныаузе.