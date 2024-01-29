В Петербурге к ноябрю 2024 года появится новая схема организации дорожного движения

Мониторинг затронет почти 100 ключевых транспортных узлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Новую комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) планируют разработать в Петербурге к ноябрю 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Разработать новую комплексную схему организации дорожного движения планируется к ноябрю 2024 года. Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение количества аварийно-опасных участков, снижение доли перегруженных автомобильных дорог, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в рамках работ проведут анализ существующей дорожно-транспортной ситуации, включая обследования транспортных и пешеходных потоков. Мониторинг, в частности, затронет почти 100 ключевых транспортных узлов на территории Петербурга.

Сбор информации будет вестись с помощью систем GPS или ГЛОНАСС. Также предусматривается проведение опроса среди водителей, пешеходов и велосипедистов. В КСОДД должен будет войти комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения.

В городском комитете по транспорту уточнили, что особое внимание уделят обеспечению приоритетного движения общественного транспорта, повышению пропускной способности дорог, оптимизации светофорного регулирования и развитию инфраструктуры для движения пешеходов.

На основе паспорта комплексной схемы организации дорожного движения будет вестись разработка ежегодных программ мероприятий по организации дорожного движения.