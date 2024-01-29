Пассажиры совершили почти 556 млн поездок поездами ЦППК в 2023 году

В основном они путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пассажиры в 2023 году совершили более полумиллиарда поездок, воспользовавшись поездами Центральной пригородной пассажирской компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В 2023 году на поездах компании проехали 556 млн пассажиров. В основном они путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, а самым популярным месяцем стал октябрь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ярославское направление среди пассажиров ЦППК по-прежнему сохраняет статус самого популярного: в прошлом году здесь проехали 106 млн раз. Далее следуют Казанское с 86,3 млн поездок, а также Горьковское и Курское направления - по 62 млн. Чаще всего поездки совершали в сентябре и октябре - по 50 млн.

ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД: 17 августа был открыт третий диаметр, а 9 сентября - четвертый.