Экоактивисты в ФРГ пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Также представители радикального движения Letzte Generation откажутся от оранжевых жилетов, пишет газета Bild

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Экоактивисты радикального движения Letzte Generation больше не будут приклеивать себя к асфальту, блокируя улицы. Однако протесты будут продолжаться, отмечается в представленной сторонниками объединения новой стратегии проведения акций в 2024 году, сообщает газета Bild.

По информации издания, новая стратегия основана на трех основных принципах: массовом занятии улиц, действиях, направленных на срыв мероприятий с участием политиков, и атаках на объекты, имеющие прямое отношение к изменению климата. Рядовых граждан, как указывает Bild, активисты оставят в покое. "Мы можем сказать, что приклеивание нам больше не нужно. Нас больше нельзя игнорировать и без этого", - отметили в Letzte Generation. Оранжевые жилеты тоже больше не будут использоваться.

"Некоторые из нас сосредоточатся в этом году на том, чтобы сделать несправедливость видимой", - подчеркнул один из участников движения. В начале осени Letzte Generation планирует организовать акцию в Берлине с участием от 80 тыс. до 800 тыс. активистов, резюмирует Bild.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимальное решение. Правительство ФРГ неоднократно критиковало их действия.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Кроме того, они обрызгали оранжевой краской одну из самых известных достопримечательностей столицы страны - Часы мира на Александерплац. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, затем свалили дерево перед ведомством канцлера. Они также обливали черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага.