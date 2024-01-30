В Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро "Ладожская"

Во время ремонта станции также были проведены инфраструктурные изменения, в частности создание двух выделенных полос: на мосту Александра Невского и на Заневском проспекте, а также обустройство двух трамвайных посадочных площадок на Гранитной улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Станция метрополитена "Ладожская" открылась в Петербурге после капитального ремонта с опережением графика, в ходе работ были отремонтированы три эскалатора, заменена облицовка стен и колонн вестибюля, а также покрытие пола из природного камня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"Для пассажиров с началом работы метрополитена в прежнем графике с 05:37 начала работу станция "Ладожская" после капитального ремонта, который планировалось завершить в феврале этого года. С 09:00 в кассовом зале ребята из молодежного совета метрополитена будут раздавать ленточки Ленинградской Победы и открытки с изображением станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в ходе работ было отремонтировано три эскалатора с полной заменой балюстрады. В вестибюле заменена облицовка стен и колонн, а также покрытие пола из природного камня. Кроме того, были установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Появились и два новых пандуса для входа и выхода на Ладожский вокзал. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата, обеспечивающая ориентацию в вестибюле.

Ранее в пресс-службе Смольного также напомнили, что открытая 30 декабря 1985 года станция метрополитена "Ладожская" 38 лет проработала практически без капитального ремонта. По согласованию с автором архитектурного проекта станции Владимиром Есиновским была восстановлена историческая форма люстры в центре вестибюля, козырьки над входными группами и витражи на центральном фасаде. Также отремонтированы служебные помещения и полностью обновлены инженерные системы, обеспечивающие полноценное функционирование станции. Совместно с Октябрьской железной дорогой был проведен ремонт в помещениях Ладожского вокзала, примыкающих к вестибюлю станции.

Во время ремонта станции также были проведены инфраструктурные изменения, в числе которых - создание двух выделенных полос: на мосту Александра Невского и на Заневском проспекте, а также обустройство двух трамвайных посадочных площадок на Гранитной улице.

"Ладожская" была закрыта на ремонт 4 марта 2023 года. На этот период для перевозки пассажиров была разработана комплексная схема работы наземного общественного транспорта, включающая 33 маршрута. В частности, были введены три новых дополнительных маршрута: два автобусных - №24М и №27М и бесплатный трамвайный маршрут - №30. Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал, что по просьбам горожан 30-й трамвай продолжит работу, однако уже на платной основе. Если после открытия станции он сохранит свою востребованность у пассажиров, то станет постоянным. За весь период работы во время ремонта "Ладожской" маршрутом воспользовались более 6,7 млн пассажиров.