В Москве ожидаются облачная погода и около нуля градусов

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет минус 1 - плюс 1 градус, в ночь на среду - до минус 3 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - минус 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.