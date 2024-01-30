"Яндекс" и Kazakh Tourism составили список туристических мест на картах Казахстана

Подборки локаций Астаны и Алма-Аты доступны на казахском, английском и русском языках, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта республики

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания Kazakh Tourism и "Яндекс Казахстан" составили список туристических мест на картах Астаны и Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана.

"Kazakh Tourism и "Яндекс Казахстан" договорились о долгосрочном партнерстве с целью развития туризма. В рамках первого этапа сотрудничества в "Яндекс Картах" появилось 18 эксклюзивных подборок с местами, которые Kazakh Tourism рекомендует посетить жителям и гостям Алматы и Астаны", - говорится в сообщении.

Каждая подборка посвящена определенной теме: ресторанам традиционной кухни, кафе для завтрака, точкам с панорамным видом, местам для встречи с друзьями, магазинам местных брендов и локациям, где сосредоточена ночная жизнь. Подборки туристических мест доступны на казахском, английском и русском языках.

Список туристических мест будет расширяться. Чтобы посмотреть их, достаточно зайти в приложение "Яндекс Карты", нажать на поисковую строку и открыть категорию "Подборки". К каждому месту в приложении можно построить маршрут пешком, на автомобиле или общественном транспорте.

"Увеличение присутствия Казахстана на цифровых платформах - одна из ключевых задач нацкомпании. Именно поэтому стратегическое партнерство с технологической компанией и размещение информации о популярных местах Казахстана в одном из самых популярных картографических сервисов является своевременным и актуальным", - отметил вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, слова которого приводятся в сообщении.