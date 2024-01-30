В Москве с помощью онлайн-сервиса отправили на переработку более 1 тыс. т металла

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова, по итогам доработок и обновлений сервиса в 2023 году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. тонн металла отправили на переработку в Москве с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" за время его работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"За время работы сервиса по вывозу ненужных вещей москвичи сдали на утилизацию более 1 тыс. тонн металла. Он содержится в бытовой технике, ванных, железных дверях, старых автомобилях, которые горожане отправляют на экологичную переработку. Всего на утилизацию с помощью сервиса отправили свыше 1,5 тыс. тонн вторсырья. 85% вывезенных вещей получают вторую жизнь", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Отмечается, что на предприятиях металлические предметы разделяют с помощью шредера или вручную. Из них извлекают полезные фракции - черные и цветные металлы, пластик. Затем при необходимости их могут измельчить, переплавить или спрессовать. Полученные в результате переработки материалы используют в производстве бытовой техники, металлоконструкций, фурнитуры для мебели и сантехники, запчастей автомобилей.

"Мы активно работаем над тем, чтобы пользоваться сервисом было просто и удобно - онлайн-заявки принимаются круглосуточно. Для развития сервиса мы изучаем потребности заказчиков и прислушиваемся к их мнению. Так, именно по инициативе горожан к перечню утилизируемых предметов были добавлены оконные и дверные проемы, макулатура, мелкая бытовая техника и электроника, а также пианино. По итогам доработок и обновлений сервиса в прошлом году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей", - добавил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" - это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ "Новые технологии управления". Услуги оказывают проверенные специализированные организации-партнеры.