В 2023 году Москву посетили 24,5 млн туристов

Объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Около 24,5 млн гостей посетили Москву в 2023 году, объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды - в 2023 году наш город посетили 24,5 млн туристов. Объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году. В бюджет города поступит 178 млрд рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть гостей - 22 млн человек - приезжает в столицу из российских регионов, около 2,3 млн туристов приняла Москва из зарубежных стран.

"Безусловным лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай, причем наряду с организованными группами чаще стали приезжать индивидуальные и деловые туристы. Также в топ вошли: Турция, Индия, Иран. Международный туризм развивается, количество туристов, приехавших из некоторых государств, превышает даже допандемийные значения. В частности, доковидный рекорд побили ОАЭ, Кувейт и Катар", - подчеркнул мэр.

Собянин уточнил, что в эти зимние праздники столицу посетили 4,3 млн гостей, почти в два раза больше, чем в 2023 году, 3, 4 и 5 января в центре загрузка номеров составляла 90-100%.