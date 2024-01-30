В Курганской области опровергли данные о волках в населенных пунктах региона

По информации областного правительства, при осмотре охотугодий "в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано"

ТАСС, 30 января. Власти Курганской области опровергли распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что волки были замечены на территории населенных пунктов в Целинном, Куртамышском, Половинском округах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В мессенджерах и социальных сетях распространяется ложная информация о том, что на территории Целинного, Куртамышского и Половинского муниципальных округов замечены волки. При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано. Новых случаев не зарегистрировано в целом в Курганской области. Ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден", - говорится в сообщении и подчеркивается, что профилактические мероприятия проводятся на территории всего региона.

Также в пресс-службе губернатора ТАСС сообщили, что специалисты не фиксируют увеличения популяции волка в Курганской области, численность особей стабильна. "В 2023 году численность волка в Курганской области составила 121 особь. <…> В настоящее время проводится зимний маршрутный учет численности охотничьих животных", - уточнили в пресс-службе, добавив, что точная численность волков в 2024 году будет определена к апрелю, в январе в регионе добыто 8 волков.

Ранее в результате нападения волка в Петуховском округе Курганской области один человек погиб, трое пострадали. Из-за происшествия школы округа были переведены на дистанционный формат обучения, а позже на обычный, но с изменением времени работы. По договоренности с пограничным управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям в Половинском муниципальном округе для патрулирования территории привлечен вертолет. Кроме того, ежедневно проводится обследование охотничьих угодий, прилегающих к государственной границе с Республикой Казахстан.