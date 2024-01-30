Между Саратовом и Калининградом запустят прямое авиасообщение с 9 апреля

Вылеты запланированы два раза в неделю

САРАТОВ, 30 января. /ТАСС/. Прямой авиарейс между Саратовом и Калининградом запустят с 9 апреля. Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю, сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Гагарин" в Саратове.

"Из Международного аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты регионов") открываются рейсы в Калининград. Авиакомпания "Икар" открыла продажи на рейсы из Саратова в Калининград на воздушных судах Embraer 190 с частотой два раза в неделю с 9 апреля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вылеты из Саратова и из Калининграда запланированы по вторникам и пятницам. В аэропорту "Гагарин" ТАСС уточнили, что авиарейсы между этими городами запускали в 2020 году, но позже их закрыли.