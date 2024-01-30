Генпрокуратура Армении получила письмо Русского дома об осквернении памятника блокадникам

В TikTok ранее появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг РФ

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура получила письмо главы Русского дома (Россотрудничество) в Армении Вадима Фефилова с требованием наказать осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Генпрокуратуру поступило письмо главы Русского дома на имя генерального прокурора Армении", - отметили в пресс-службе.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и делал оскорбительные комментарии в адрес РФ.