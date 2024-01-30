Гости "Москвариума" смогут увидеть косатку Наю в ближайшие дни

Открытие смотрового окна позволит улучшить психоэмоциональное состояние животного после потери детеныша

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Смотровое окно косатки Наи в "Москвариуме" планируют открыть в течение недели, это нужно для того, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние животного после потери детеныша, сообщила руководитель ветеринарной службы океанариума Ирина Суворова в Telegram-канале аквариума, посвященном косатке.

"Смотровое окно Наи будет открыто в течение ближайшей недели. Мы хотим это сделать в первую очередь для того, чтобы разнообразить быт Наи, потому что не только гости любят смотреть на нее, но и Ная любит смотреть на гостей, показывать им игрушки, взаимодействовать с ними. Поэтому это тоже один из способов обогащения ее среды", - сказала Суворова.

Она отметила, что все это время Ная поддерживает доверительный контакт с тренерским составом. Из-за опасений по поводу ее состояния было увеличено количество взаимодействия, теперь тренеры подходят к ней каждые 40-50 минут. Кроме того, были возобновлены тренировочные сессии, тактильно-игровые сессии, которых не было в период когда косатка была с детенышем.

"Косатки в частности и китообразные в общем достаточно тяжело и остро переживают потерю близких, в особенности, потерю детенышей. В нашем случае все достаточно благополучно, настолько это может быть в данной ситуации. То есть, Ная позволила забрать детеныша. И если в первые сутки она была напряжена, периодически покрикивала, могла пройти несколько кругов по дну в поисках детеныша, то уже через сутки она стала демонстрировать свое обычное поведение, которое наблюдалось у нее до родов", - сказала Суворова.

По ее словам, также проводятся регулярные исследования крови косатки для определения уровня стресса. В частности, в воскресенье у нее бралась кровь на уровень кортизола, он был в норме. Кроме того, проводится мониторинг состояния молочных желез, и на текущий момент динамика положительная, судя по термограммам лактация заканчивается.

26 января детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания - в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" - умер. Как сообщалось на сайте центра, причиной смерти стал врожденный порок сердца.