В Подмосковье через чат-бота начали собирать жалобы на самочувствие перед записью к врачу

Весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту автоматически

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием ко врачу через чат-бот запустили в Московской области. Сведения автоматически передаются в электронную медицинскую карту, что позволяет сократить время заполнения истории болезни врачом на приеме, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона. На сегодняшний день нейросеть помогает расшифровывать рентген-снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медкарту пациента, анализирует количество пациентов и время ожидания в регистратуре. Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тыс. пациентов", - привели в материале слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другие.

Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы. Всю информацию чат-бот передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Также пациент в специальном поле описывает основные жалобы. Информация поступит медицинскому специалисту еще до приема пациента.