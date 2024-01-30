СМИ: в Штутгарте забастовка фермеров вызвала транспортный хаос

По информации портала Tagesschau, протестующие на сельскохозяйственной технике перекрыли несколько автобанов в городской округе

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Германские фермеры собрались на очередную демонстрацию в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и его окрестностях. Как пишет портал Tagesschau, протестующие на сельскохозяйственной технике перекрыли несколько автобанов в городской округе.

После этого участники акции на 3 тыс. единицах сельхозтехники направились в черту Штутгарта.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Масштабная демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.