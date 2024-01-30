Акселератор ПФКИ по написанию грантовых проектов стартовал в Донбассе и Новороссии

Обучение пройдут около 200 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив начал обучение сотрудников учреждений культуры и творческих деятелей в Донбассе и Новороссии. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ПФКИ Игорь Соболев.

На образовательных семинарах, которые проводит ПФКИ в регионах Донбасса и Новороссии, слушателям рассказывают, каким образом составить проект, оформить его, как и куда подать заявку на грантовый конкурс для реализации своей идеи. В Мелитополе акселератор ПФКИ будет длиться четыре дня.

"В Геническе, также как в Мелитополе, идет сейчас обучение, вот сегодня начинается и четыре дня будет продолжаться. Только что мы приехали из Луганска, где провели тоже четырехдневное обучение, а на следующей неделе проведем двухдневное обучение для Донецкой Народной Республики. Почему двухдневные, потому что они, уже в общем-то освоились, они уже подают много заявок", - сказал Соболев.

Он отметил, что всего в четырех регионах обучение пройдут около 200 человек. Соболев добавил, что заявок ПФКИ ждет от муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, бизнеса, любых видов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Именно эти категории заявителей могут подавать заявки на наш конкурс для реализации творческих проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив, который создан по личной инициативе президента России, существует 2,5 года. За это время фонд провел 11 конкурсов, гранты получили 7 202 команды по всей стране. Всего на финансирование проектов направлено 25,4 млрд рублей. ПФКИ 11 января начал принимать заявки на участие во втором грантовом конкурсе 2024 года, их можно подавать до 20 февраля.