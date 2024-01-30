Во Франции фермеры на тракторах заблокировали центр Орлеана

По данным радиостанции France Bleu, 150 тракторов находятся в центре города у Орлеанского собора

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Протестующие французские аграрии въехали в центр Орлеана (административный центр департамента Луаре в центральной части Франции), парализовав движение транспорта. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, 150 тракторов находятся в центре города у Орлеанского собора.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста.