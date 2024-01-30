В 20 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы горожан

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Передвижная лаборатория по заявкам жителей проверила качество воздуха в 20 районах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 22 по 29 января 2024 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 20 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский Парк, Кунцево, Дорогомилово), ТиНАО (поселения Сосенское, Внуковское, Филимонковское), СЗАО (Покровское-Стрешнево), СВАО (Отрадное), САО (Молжаниновский, Войковский), ЮВАО (Люблино, Некрасовка), ЦАО (Замоскворечье, Хамовники), ВАО (Измайлово, Северное Измайлово), ЗелАО (Крюково, Савелки).

В пресс-службе добавили, что в столице каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.