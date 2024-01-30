Пассажиры авиарейса Улан-Удэ - Москва вылетели по маршруту спустя почти 12 часов

Утром самолет прервал взлет из-за помпажа двигателя

УЛАН-УДЭ, 30 января. /ТАСС/. Пассажиры, следующие из Улан-Удэ в Москву, вылетели по маршруту на запасном самолете спустя почти 12 часов из-за технической неисправности борта, на котором в столицу они должны были отправиться утром. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Байкал.

"Самолет вылетел в 21:30 (16:30 мск)", - сообщили в справочной.

Boeing 737-800 авиакомпании S7 должен был отправиться из Улан-Удэ в Москву в 09:30 (04:30 мск), однако, как уточнили в пресс-службе Росавиации, самолет с шестью членами экипажа и 170 пассажирами прервал взлет из-за помпажа двигателя. Никто не пострадал.

Командир воздушного судна при разбеге самолета по взлетно-посадочной полосе заподозрил техническую неисправность и принял решение о возврате к месту стоянки.

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).