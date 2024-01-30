СМИ: суд Тель-Авива обязал израильский банк перевести пожертвование Абрамовича

По данным издания Globes, банк "Мизрахи-Тефахот" обязан перевести 8 млн шекелей в пользу ЗАКА, чтобы помочь профинансировать поисково-спасательные работы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Окружной суд Тель-Авива в соответствии с иском миллиардера Романа Абрамовича и израильской благотворительной организации ЗАКА обязал банк "Мизрахи-Тефахот" осуществить перевод пожертвования от предпринимателя, заблокированный ранее из-за введенных против него санкций ЕС. Об этом сообщает израильское экономическое издание Globes.

По его данным, суд обязал банк "Мизрахи-Тефахот" перевести 8 млн шекелей ($2,2 млн по текущему курсу) в пользу ЗАКА, чтобы помочь профинансировать поисково-спасательные работы, которые эта некоммерческая операция ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года. Globes отмечает, что, так как представители банка "Мизрахи-Тефахот" указали, что подадут апелляцию, суд отсрочил вступление решения в силу на 72 часа.

Банк "Мизрахи-Тефахот" отказался изначально осуществлять перевод пожертвования, обосновывая решение тем, что в отношении предпринимателя введены санкции ЕС и Великобритании. Как замечает Globes, Израиль не вводил никаких санкций ни в отношении Абрамовича, ни в отношении других российских предпринимателей, кроме того, миллиардер также не находится под санкциями США.

Globes также указывает, что Абрамович открыл счет в банке "Мизрахи-Тефахот" как израильский гражданин много лет назад и деньги, которые он перечислил на благотворительность, давно находились на этом счету.