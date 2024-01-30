Участникам "Би-2", кроме Егора Бортника, отказали в вылете в Израиль

Остальные члены группы остаются в миграционной тюрьме, сообщается в Telegram-канале музыкантов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Солист "Би-2" Егор Бортник находится в аэропорту и ожидает рейса в Израиль. Остальным участникам коллектива было отказано в вылете в эту страну, сообщается в Telegram-канале рок-группы.

"Лева "Би-2" действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", - говорится в сообщении.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2"), которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана (Шура "Би-2").

В новость была внесена правка (19:27 мск) - передается повторно в связи с исправлением в лиде, верно - в аэропорту.