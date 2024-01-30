Минздрав рекомендовал ревакцинироваться от ковида через год после последней прививки

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минздрав России внес изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, добавив туда пункт с рекомендацией ревакцинироваться против коронавируса не ранее чем через год после предыдущей вакцинации. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приложение номер 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: "15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Кроме того, вакцинация от коронавирусной инфекции, согласно обновленному календарю, предусмотрена для лиц старше 18 лет, ранее не болевших и (или) не привитых, лиц в возрасте 60 лет и старше, пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, первичными либо вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.