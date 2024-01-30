Более 12 тыс. жителей Подмосковья бесплатно получат путевки в санаторий в 2024 году

Необходимую информацию получателям направят в личный кабинет на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Московской области в 2024 году смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение. На эти цели в бюджете региона предусмотрели более 370 млн рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Теперь оформить путевку стало проще и удобнее. Эта мера поддержки очень востребована у наших жителей. Планируется, что в этом году путевки в санаторий по региональной льготе смогут оформить порядка 12 тыс. жителей Подмосковья - на эти цели выделено свыше 370 млн рублей. Также дополнительно предусмотрено около 275 млн рублей на путевки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Планируется, что в санаторий поедут порядка 3,7 тыс. детей", - привели в тексте слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.

В пресс-службе добавили, что с нового года информация о путевке на санаторно-курортное лечение направляется жителям Московской области в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Приходить за получением бланка путевки не нужно, так как санатории теперь принимают льготников по направляемым им реестрам.

Получить бесплатную путевку в санаторий могут ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I, II, III группы и другие категории граждан.