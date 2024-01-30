На Чукотке и Камчатке прогнозируют 50-градусные морозы

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура будет на 8-17 градусов ниже нормы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Температура на Чукотке с 1 февраля прогнозируется до 17 градусов ниже нормы, а на Камчатке до 8 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На Чукотке 31 января прогнозируется температура на 8 градусов ниже нормы, она будет находится в диапазоне -37...-40 градусов мороза, а с 1 по 4 февраля температура воздуха будет на 12-17 градусов ниже нормы, на уровне -46...-50 градусов. Это даже для Чукотки низковатая температура", - сказал он.

Кроме того, температурный фон на 6-8 градусов ниже нормы прогнозируется в северной и западной областях Камчатки с 31 января по 4 февраля, температура будет на уровне -40...-47 градусов, отметил Вильфанд.