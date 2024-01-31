Федерация Красного Креста призвала мир запастись вакцинами на случай новых пандемий

Мировому сообществу следует отдать приоритет в иммунизации тем, кто в период пандемии обеспечивает население продовольствием, медицинским обслуживанием, работает в сферах информации и образования, отметили в МФКК

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) рекомендовала мировому сообществу создать глобальный резерв вакцин для будущих пандемий. Она пояснила в опубликованном в Женеве докладе, что таким образом можно будет обеспечить их справедливое распределение во всех регионах мира.

"Государства должны подготовиться к следующей пандемии путем создания международного "вакцинного банка", который обеспечит наличие и справедливое распределение вакцин во всех регионах", - отметили в федерации. По ее мнению, мировому сообществу следует отдать приоритет в иммунизации или предоставлении лекарств тем, кто в период пандемии обеспечивает население продовольствием, медицинским обслуживанием, работает в сферах информации и образования. МФКК считает, что кампанию по коммуникации в период пандемии должен проводить "наднациональный орган".

Доклад МФКК подготовлен на основе опроса 16 027 человек, сотрудничающих с 90 национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца. Им было предложено поделиться мнением о ситуации во время пандемии COVID-19. В исследовании участвовали работники здравоохранения, образования, транспорта, представители неправительственных организаций, бизнеса и СМИ.

Более половины респондентов заявили, что позитивно оценивают деятельность своих правительств во время пандемии. Около 70% сообщили, что очень опасались заболеть ковидом, более половины понесли материальные убытки. Подавляющее большинство рассказали, что не были включены в приоритетные группы вакцинации, несмотря на свою высокую профессиональную значимость в период пандемии. Почти половина тех, кто работает в здравоохранении и СМИ, ощущали дискриминацию в связи со своей деятельностью.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 7 января текущего года, в мире зарегистрировано 774 075 198 случаев заражения коронавирусом и 7 012 984 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая 2023 года заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.