"Аэрофлот" планирует запустить прямые рейсы из Хабаровска на остров Хайнань

Доставлять пассажиров перевозчик будет на Boeing 737-800

ТАСС, 31 января. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить в апреле международные рейсы из Хабаровска на китайский остров Хайнань, где находится популярный среди дальневосточников курорт Санья. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Хабаровск.

"Рейсы из международного аэропорта Хабаровск на остров Хайнань планирует запустить "Аэрофлот". Национальный перевозчик планирует связать прямыми рейсами Хабаровск и известный приморский курорт Китая Санья с апреля этого года", - говорится в сообщении.

Рейсы планируют с 2 апреля по 27 октября. В расписании аэропорта прибытие в Хабаровск запланировано по вторникам и субботам, вылет - по средами воскресеньям. При этом дни и время могут быть скорректированы. Доставлять пассажиров до китайского побережья "Аэрофлот" будет на Boeing 737-800. Время в пути составит около шести часов.