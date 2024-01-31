В Москве ожидаются облачная погода и около нуля градусов

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой мокрый снег, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет минус 1 - плюс 1 градус, в ночь на четверг - до минус 2 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.