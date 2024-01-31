Монголия в 2023 году стала лидером в мире по смертности от рака

Каждая пятая смерть в стране вызвана онкологией, в основном печени и желудка, сообщил национальный онкологический центр

УЛАН-БАТОР, 31 января. /ТАСС/. Монголия занимает первое место в мире по количеству смертей от онкологических заболеваний. Об этом сообщил национальный онкологический центр страны в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.

"Данные по заболеваемости и смертности в Монголии с 2004 по 2023 год показали рост онкологических заболеваний. Наша страна по итогам 2023 года стала лидером в мире по смертности от рака. Каждая пятая смерть в Монголии вызвана онкологией, в основном от рака печени и желудка. Среди 180 стран Монголия занимает первое место по заболеваемости раком печени", - привело данные ведомство.

По его информации за 2023 год онкологические болезни зарегистрировали у 7244 граждан, у 65% из них диагноз поставили на поздней стадии. От рака скончались 4556 человек. Люди старше 45 лет составили 87% от заболевших. Специалисты считают причиной распространенности у монголов рака печени пищевой рацион с преобладанием мясной и жирной пищи.

В 2022 году правительство страны ввело общенациональные медицинские осмотры для раннего выявления тяжелых заболеваний. Многие онкологически больные ездят лечиться в Россию, особенно в ближайший к Монголии Центр ядерной медицины в Республике Бурятия.