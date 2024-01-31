В Благовещенске зафиксировали самую низкую температуру за 45 лет

Температура воздуха опустилась до минус 35 градусов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Синоптики Амурской области зафиксировали самую низкую температуру в Благовещенске за последние 45 лет - до минус 35 градусов.

"На метеостанции Благовещенск зафиксировали температуру минус 35 градусов (самая низкая 31 января - в 1979 году минус 38,5 градусов). Близко к этому значению температура в городе опускалась лишь 19 декабря до минус 34,8 градусов", - сообщили в Амурском гидрометцентре.

Также в Благовещенском округе зафиксирована самая низкая температура по области - минус 40 градусов. Близки к этому значению оказались центральные районы - Шимановск и Мазаново. Там столбики термометров показали отметку минус 39,8 градуса. На остальной территории области ночные температуры от минус 36 до минус 39 градусов.

По прогнозам, во второй половине недели морозы ослабеют. В Благовещенске до середины февраля таких низких температур не ожидается.