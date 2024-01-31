Замгенпрокурора призвал власти Приморья усилить работу по предупреждению наводнений

По словам Дмитрия Демешина, за год на 20% возросло число жителей края, которые погибли на водных объектах

ТАСС, 31 января. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин раскритиковал работу властей Приморского края из-за масштабных последствий наводнений в 2023 году. На заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья он призвал усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе.

"Прошедшие в августе 2023 года наводнения и тайфун показали имеющиеся проблемы в работе по противодействию чрезвычайным ситуациям. На объектах гидрологической инфраструктуры требуется проведение аварийно-восстановительных работ", - сказал он.

Демешин указал на несвоевременность работы по укреплению плотины водохранилища в Спасском районе и нарушение сроков строительства дамбы "Семь ветров" в Уссурийске. "Мы прозвучали на всю страну - утонул Уссурийский городской округ, и дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована. <…> Дайте правовую оценку действиям, в том числе не только подрядчикам, но и чиновникам, которые несли ответственность за своевременную сдачу объекта, обеспечивающего безопасность крупнейшего после Владивостока города", - обратился он к прокурорам на коллегии.

Демешин отметил, что до настоящего времени не проработан вопрос создания механизма переселения граждан, которые проживают в зонах подтопления и затопления, а также предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов при переселении с таких зон. "Вопрос сложный, но начинать решать его надо", - подчеркнул заместитель генпрокурора РФ.

Прошлый год, по его словам, показал также имеющиеся проблемы с обеспечением безопасности на воде в Приморье: за год на 20% возросло число жителей края, которые погибли на водных объектах, - с 50 до 60 человек. Особую тревогу вызывает трехкратный рост трагических случаев с участием несовершеннолетних, добавил Демешин.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа 2023 года. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе вводился режим ЧС федерального уровня. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.