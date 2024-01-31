На востоке Китая зафиксировали случай смерти человека от птичьего гриппа

Женщина скончалась в больнице от осложнений, вызванных штаммами H3N2 и H10N5, сообщило Центральное телевидение Китая

ШАНХАЙ, 31 января. /ТАСС/. Случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован на востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное управление по контролю за заболеваниями.

Указывается, что в результате осложнений, вызванных инфицированием штаммами H3N2 и H10N5, скончалась 63-летняя женщина из города Сюаньчэн в восточной провинции Аньхой. Признаки недомогания у пациентки появились еще в конце ноября 2023 года. Женщину поместили в местную больницу, а позже перевели в одно из медицинских учреждений восточной провинции Чжэцзян, где она скончалась 16 декабря.

Сообщается, что эпидемиологи уже отследили контактировавших с заболевшей и не выявили новых случаев.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.