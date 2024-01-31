В ТиНАО с 2012 года ввели 26 объектов здравоохранения

Среди крупных проектов мэр Москвы Сергей Собянин отметил Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", детско-взрослую поликлинику в Щербинке, а также детско-взрослую поликлинику в Сосенском поселении

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Двадцать шесть объектов здравоохранения ввели в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года. 14 учреждений - больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и детско-взрослые поликлиники - построил город", - написал Собянин.

Среди крупных проектов мэр отметил Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Щербинке, а также детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Сосенском поселении.

"Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи, чтобы каждый житель города проходил исследования на самом современном оборудовании рядом с домом, максимально быстро получал консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля", - резюмировал Собянин.