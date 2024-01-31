Замгенпрокурора РФ раскритиковал темпы капитального ремонта жилья в Приморье

По словам Дмитрия Демешина, в крае был выполнен ремонт только 1% от числа нуждающихся домов

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин подверг критике темпы планирования и выполнения капитального ремонта жилья в Приморском крае. По его словам, только 1% от потребности капремонта был выполнен в 2023 году.

"А ситуация усугубляется слабой реализацией мероприятий по капитальному ремонту. Стыдно нам было вчера с губернатором [Приморья Олегом Кожемяко на личном приеме граждан] слушать наших жителей, которые рассказывают, как они четыре года мучаются со сменой крыши. Стыдно и за органы местного самоуправления, которые не всегда проявляют принципиальную позицию здесь", - сказал Демешин на заседании коллегии Прокуратуры Приморского края по итогам работы в 2023 году.

Он уточнил, что в 2023 году был выполнен ремонт только 1% от числа нуждающихся в капремонте домов, или 153 дома из 11,4 тыс. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, всего на 2023 год был запланирован ремонт 416 домов.

Замгенпрокурора отметил, что темпы планирования капитального ремонта также не позволяют решать проблему аварийного жилья. Отчасти это объясняется ростом приходящих в аварийное состояние домов и необходимых бюджетных затрат. Но это, по словам Демешина, в свою очередь является следствием низкого качества текущего процесса строительства, которое "оставляет желать лучшего".