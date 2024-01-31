Поисковые отряды проведут экспедиции в 10 районах Ростовской области в 2024 году

Запланированы три областные Вахты памяти и поиск места падения двух истребителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Поисковый сезон 2024 года для поисковых отрядов из Ростовской области пройдет на территории 10 муниципальных районов. Запланированы три областные Вахты памяти и поиск места падения двух истребителей, сбитых в боях 1942 года, сообщил ТАСС руководитель ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов.

"В этом году мы проведем три крупных полевых экспедиции. Однако обычно вместо трех крупных запланированных выездов мы проводим пять-семь экспедиций, которые дали результаты. <…> В первую очередь, у нас остаются работы на линии Миус-фронта в Куйбышевском районе и территории Еланского плацдарма в Шолоховском районе. <...> Большие полевые работы пройдут в Обливском районе, где в прошлом году ребята подняли несколько останков, но также не нашли три захоронения, которые выявлены по архивным данным. <...> Также у нас работы будут проводиться в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Константиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком и Морозовском районах", - сказал Щербанов.

По его словам, поисковый отряд из Морозовского района продолжит работы на местах бывшего лагеря военнопленных, где необходимо определить его рамки, и потребуется подъем останков бойцов. А межрайонный поисковый отряд "Донской" имени Анатолия Калинина продолжит поиск места падения истребителей, сбитых более 80 лет назад.

"В Константиновском, Семикракорском и Усть-Донецком районах идет большая работа по летчикам, которые сражались в донском небе и погибли в боях 1942 года. [Предполагаемые места падения самолетов] выявлены по архивным документам, по воспоминаниям старожилов, которые в годы войны были детьми еще. Но, к сожалению, территории таких падений составляют иногда несколько квадратных километров, приходится искать иногда по два-три года для того, чтобы сузить район поиска и найти место для проведения работ. <…> После того, как будут найдены элементы двигателей с номерами, тогда можно будет говорить непосредственно о самих самолетах и экипажах", - уточнил собеседник агентства.

Как отметил Щербанов, каждый год поисковикам удается узнать одну-две судьбы экипажей самолетов, сбитых в годы Великой Отечественной войны. Так, поисковый отряд Песчанокопского района исследовал судьбу самолета, который упал на границе Ростовской области и Краснодарского края. На этом месте установлен памятник, в 70-е годы на территории была проведена поисковая работа, и самолет был поднят, но данные экипажа оставались неизвестными. "И вот только практически через 80 лет, работая в архивах, они проанализировали все материалы, собранные в 70-е годы поисковой экспедицией, выезжали несколько раз на место, и благодаря скрупулезной работе им удалось точно установить фамилии этого экипажа. Казалось бы, рядовая история, но достаточно показательная и интересная", - добавил он.